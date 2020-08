Regionali, l'on. Antonio Tajani ad Andria per la presentazione dei candidati di Forza Italia BAT

Tappa anche ad Andria per il parlamentare europeo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, e la senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo FI in Senato, in tour in tutta la Puglia in vista delle prossime regionali. Nella splendida cornice di Castel del Monte, si è tenuta ieri mattina, 30 agosto, la presentazione dei candidati azzurri del collegio Bat al Consiglio regionale, nonché dei candidati sindaco e consiglieri di Forza Italia alle comunali nelle città co-capoluogo di Andria e Trani.

Ad affiancare l'on. Tajani e la sen. Ronzulli, i commissari regionali di Forza Italia, l'on. Mauro D'Attis e il sen. Dario Damiani. "Presentiamo oggi la nostra squadra di candidati al Consiglio regionale, un gruppo di grande qualità di cui il territorio ha bisogno per essere ben rappresentato in Regione - dichiara il sen. Damiani - Forza Italia è il cardine di una coalizione unita che il 20 e 21 settembre sarà vincente per permettere alla Puglia di lasciarsi finalmente alle spalle 15 anni di malgoverno della sinistra. Un ringraziamento doveroso a tutti i dirigenti e militanti del nostro partito per lo straordinario impegno grazie al quale oggi possiamo presentare un progetto e una squadra di questo livello, che certamente troverà un ottimo riscontro elettorale nei cittadini che chiedono una svolta netta".