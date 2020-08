Regionali, la sen. Ronzulli (FI): "Centrodestra maggioranza nel Paese, vittoria a settembre"

“Il centrodestra è maggioranza nel Paese. E’ la coalizione arrivata prima alle politiche del 2018, quella che ha preso più voti alle europee del 2019, ha vinto quasi tutte le elezioni regionali degli ultimi due anni e si affermerà anche nelle regioni e nei comuni chiamati al voto a settembre.

Questa tornata elettorale è fondamentale, determinerà le sorti di un governo che si è dimostrato incapace e inadeguato. Il cambiamento può partite da qui, dai comuni chiamati al voto e dall’esito delle regionali. Dobbiamo mandare un avviso di sfratto chiaro a questo governo di sinistra che pensa solo ai giochi di palazzo per restare aggrappato alle poltrone, perché non fa altro che questo. Addirittura, pur di non andare a casa, Pd e Movimento 5 Stelle hanno provato ad allearsi anche alle regionali e alle amministrative su impulso del presidente del Consiglio Conte, un premier mai eletto da nessuna parte e quindi mai votato da nessuno. E’ ora di cambiare, di voltare pagina! Per questo è fondamentale andare a votare il 20 e 21 settembre. Dobbiamo partire da qui, dai comuni e dalle regioni per riportare il buongoverno di centrodestra alla guida del Paese”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervendo a una manifestazione del centrodestra a Trani in occasione delle prossime elezioni regionali e amministrative.