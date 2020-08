Chiusura discoteche, Lanotte (FI): "Gestori strumentalizzati, ora pericolo eventi clandestini"

"Mentre navighiamo nel mare dell’incertezza, i timonieri Emiliano e Lopalco sono indecisi sulla rotta da seguire. Certo, se al timone ci fosse Caronte vorrebbe dire che siamo finiti all’Inferno, ma perlomeno saremmo in mani esperte. Invece, fin dall’inizio dell’emergenza Covid, assistiamo a dichiarazioni e smentite: tutto e il contrario di tutto.

Prima Emiliano invita in diretta tv a venire in Puglia per le vacanze estive, poi Lopalco scrive che rischiamo uno tsunami di contagi. Le metafore marine si sprecano e si sprecano pure le risorse e il lavoro degli imprenditori pugliesi". Il candidato al Consiglio regionale avv. Marcello Lanotte (Forza Italia) interviene sull'argomento più caldo degli ultimi giorni: "La chiusura delle discoteche il 17 agosto è solo l’ennesimo atto confuso di un Governo che va avanti a tentoni. Anziché agire con fermezza e regole certe, si cerca un capro espiatorio per giustificare una serie di scelte avventate: un tempo il problema erano i runner, oggi chi frequenta le discoteche.

È di qualche ora fa una nota del Ministero in cui leggiamo che sono validi i festeggiamenti per matrimoni, cresime e ricorrenze. Quindi a quanto pare il problema non è il ballo né il numero di partecipanti alla festa.



Questo mi preoccupa seriamente perché si lascerebbe spazio a una serie di eventi organizzati in forma privata e clandestina da parte dei nostri giovani, che anzitutto non sarebbe monitorabile e non risolverebbe assolutamente il problema degli assembramenti.

Dunque ancora una volta la soluzione non risolve il problema.

La verità è che i gestori della movida sono stati strumentalizzati in questa campagna elettorale proprio da coloro che oggi li puniscono: ricordiamo tutti quando nel mese di giugno Lopalco - ora candidato al consiglio regionale - è stato a Barletta a sostegno di un altro candidato consigliere regionale e con estrema serenità ha affermato che per frequentare le discoteche sarebbe bastato un minimo di protezione.

Iniziamo a porci le giuste domande: perché non sono stati effettuati i tamponi a tutti coloro che sono rientrati dall’estero? I contagi sono iniziati proprio così, da chi è andato in vacanza in Spagna, Grecia e Croazia. Ancora una volta dopo il danno cercano di correre ai ripari, come è successo nella notte fra il sabato 7 e domenica 8 marzo in cui migliaia di pugliesi hanno fatto rientro dal Nord Italia. Se avevamo dubbi sull’incompetenza di chi governa la nostra regione, questa volta sono definitivamente chiariti".