Regionali, il M5S presenta la sua candidata di Barletta in Consiglio

Oggi, sabato 18 luglio alle 11:00 presso il ristorante Covo delle sirene, sito a Barletta in piazza Castello 1, si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione di Stefania Elia Doronzo, avvocata barlettana non vedente di 35 anni, candidata del Movimento 5 Stelle alla regione Puglia.



Interverranno la candidata Presidente alla regione Puglia, Antonella Laricchia, che illustrerà alcuni punti del programma elettorale ed in particolare la figura del Disability Manager e il senatore Ruggiero Quarto che parlerà di alcuni aspetti del decreto legge “Rilancio" recentemente approvato in Senato.