Il B&B Eraclio premiato da TripAdvisor con il Travellers' Choice Best of the Best 2022

TripAdvisor premia una struttura ricettiva di Barletta assegnandole il Travellers' Choice Best of the Best 2022. Si tratta del B&B Eraclio che ottiene un ulteriore certificato di eccellenza su uno dei forum di viaggi più importanti al mondo. Il riconoscimento viene assegnato solamente a una piccola percentuale di tutte le strutture presenti su TripAdvisor, che hanno ottenuto in maniera continuativa ottime recensioni nell’ultimo anno. Il B&B Eraclio è così rientrato in un gruppo ristretto di cui fa parte l’1% delle migliori strutture a livello globale presenti su TripAdvisor.

“Per noi non è solo un privilegio aver ricevuto questo premio ma anche una grande pacca sulla spalla – spiega Raffaele Rizzi, titolare del B&B Eraclio. Dopo due anni e mezzo di pandemia e di economia al ribasso, quest’anno siamo tornati a respirare e lo abbiamo fatto al fianco dei nostri turisti. Un turismo che parla più internazionale rispetto allo scorso anno, in cui hanno alloggiato nelle strutture della sesta provincia pugliese soprattutto forestieri della nostra stessa regione e Paese. Pian piano torneremo a lavorare a pieno regime, noi siamo fiduciosi. Sono trascorsi quasi 14 anni da quando abbiamo accolto il nostro primo cliente. Ogni volta che un nuovo turista suona il campanello all’entrata della nostra reception è sempre una grande conquista, perché vuol dire che hanno scelto la nostra struttura per trascorrere quel particolare soggiorno”.

Il Bed & Breakfast Eraclio è ubicato nel cuore del centro storico, nel borgo San Giacomo, in una piccola viuzza: Vico Torto che funge da cerniera e unisce Corso Vittorio Emanuele a piazza Plebiscito. Chi ha recensito la struttura ricettiva su TripAdvisor – quasi 400 utenti -, oltre ad aver elogiato la cura e pulizia degli spazi comuni e delle stanze, ha amato la sua stessa collocazione: a pochi passi dalle spiagge, dai monumenti culturali e storici simboli della città della Disfida; nei pressi della stazione ferroviaria e della fermata degli autobus regionali.

“La provincia Bt è un terreno fertile per il turismo, un territorio questo pronto per considerarsi non solo un punto di passaggio sulla mappa – commenta Raffaele Rizzi, titolare del B&B Eraclio - ma un’oasi dove poter restare per un lungo periodo. Non ci manca nulla, per questo noi operatori turistici dobbiamo unire ulteriormente le nostre forze per ripartire da dove ci eravamo lasciati prima della pandemia. Dobbiamo lavorare insieme con il supporto delle amministrazioni locali e la Regione perché l’obiettivo non è solo quello di far arrivare i turisti nei nostri borghi e comuni ma soprattutto farli restare. Io e il mio team facciamo già il possibile. In questi anni siamo cresciuti, la nostra stessa struttura si è ampliata anche grazie a fondi regionali ed europei. Ma noi siamo ambiziosi. Io lo sono sempre stato, da quando ho lasciato il mio precedente impiego per gestire il B&B in ogni suo aspetto. Mi prendo cura dei nostri turisti e per me non c’è lavoro migliore di questo”.

“Se abbiamo ottenuto il premio: Travellers' Choice Best of the Best 2022 da TripAdvisor è anche merito di tutti i nostri ospiti che hanno lasciato traccia del loro passaggio presso il nostro Bed & Breakfast attraverso una recensione positiva – conclude Raffaele Rizzi. A loro va il nostro più sentito ringraziamento”.