Il 16 e 18 aprile vaccinazione di tutti i malati rari, conviventi e caregiver della Bat

Venerdì 16 e domenica 18 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20 al PalaAssi di Trani si terrà esclusivamente la vaccinazione di tutti i malati rari della Asl Bt, dei loro conviventi e caregiver.

Chi non è stato ancora contattato per programmare la vaccinazione può inviare una mail all'indirizzo del dottor Saverio Nenna, Referente Malattie rare della Asl Bt saverio.nenna@aslbat.it indicando dati anagrafici completi del paziente, dei conviventi, dei caregiver e recapito telefonico. Sarà comunicato in quale giornata e la fascia oraria per la vaccinazione.

È necessario portare con sé documento di riconoscimento, tessera sanitaria, documentazione attestante la patologia rara se, se possibile, consenso e autocertificazione di convivenza già compilati.