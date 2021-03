È stato possibile realizzare un proposito dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti della BAT con il supporto del gruppo “Oltre l’urlo”, che riunisce giovani in “fermento” che hanno a cuore i temi cari al territorio e generosamente hanno messo a disposizione l’attrezzatura tecnica.

I rappresentanti di Consulta, coordinati dalla prof.ssa Carmela Ponzone (referente provinciale della Consulta degli studenti di Bari e BAT), dal prof. Antonio Rago dell’Ufficio scolastico provinciale e dalla dott.ssa Mariella Cagnetta, redattrice della rivista Exit della Consulta provinciale degli studenti di Bari e BAT, si sono impegnati a realizzare una video-intervista ad alcune figure professionali di spicco della Provincia, che hanno offerto interessanti spunti di riflessione personali su come la pandemia ha completamente rivoluzionato il modo di vivere e lavorare.

L’intervista ha messo in evidenza le conseguenze e i danni che il SARS-CoV-2 ha causato a tutti e, soprattutto, ha offerto alcuni suggerimenti utili.

Sono stati analizzati vari punti a partire dall’aspetto economico e occupazionale, presentato dal dott. Vincenzo Suriano, commercialista di Andria.

Successivamente, sono intervenuti due psicologi: la dott.ssa Gabriella Ieva di Andria e il dott. Geremia Capriuoli, consigliere dell’ordine degli psicologi Puglia e dirigente presso l’ASL BAT, che hanno esposto gli effetti sulla sfera emotiva e sociale.

Dai pareri dei professionisti è emerso che in Italia la pandemia da covid-19 ha provocato ingenti perdite ad alcune attività particolarmente colpite, quali le agenzie di viaggio (-51%), gli alberghi (-47%) e la ristorazione (-33%) e ha spinto l’ormai vecchio mondo tradizionale verso lo sviluppo di strumenti digitali che “oggigiorno sono entrati sempre più spesso a far parte della quotidianità” così come ha affermato il consulente aziendale.

In conclusione, sono state poste in evidenza le problematiche relative alla limitazione dei rapporti sociali durante i vari lockdown, subita in questo faticoso periodo.

“Vi auguro che sappiate trasformare le difficoltà legate alla pandemia in opportunità”: questo il messaggio del dott. Suriano che vogliamo trasmettere a tutta la comunità dei giovani, per tornare a guardare al futuro senza farsi travolgere dai problemi, sfruttando l’occasione a proprio vantaggio per crescere, cambiare modus operandi e acquisire nuove skills utili nel mondo del lavoro.