Consiglio comunale, seduta in videoconferenza il 30 dicembre

Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 30 dicembre 2020 con inizio alle ore 9,00 in prima convocazione ed il giorno 31 dicembre con inizio alle ore 9,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Discussione Palazzo delle Poste. Approvazione DUP 2021/2023. Ratifica Delibera di variazione urgente n.211. Adozione della Variante al piano di lottizzazione - Ex piano Chiaia comparto III relativamente alla lottizzazione dell’area residua subcomparto IV per la costruzione di edifici ed attività commerciali.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it

