Ospedale "Dimiccoli", il consigliere Tupputi incontra Dir. Asl/Bt e personale medico e paramedico

"Ho partecipato questa mattina, al Polo Universitario dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, all’incontro organizzato dal direttore dell’Asl/Bt Alessandro delle Donne con il personale medico e paramedico. È stata la giusta occasione per uno scambio di auguri sinceri e per rinnovare il mio impegno nei confronti di un comparto, quello sanitario, che aspetta di veder risolte questioni importanti", dichiara il consigliere regionale Giuseppe Tupputi.

"L’emergenza mondiale che viviamo non fa altro che accentuare le difficoltà di un personale ormai allo stremo delle forze.

A loro va dunque tutto il mio sostegno, sia quello morale ma soprattutto quello più pratico e concreto e mi muoverò per questo affinché alle parole si sostituiscano, presto, i fatti.

Il mio grazie a tutto il personale dell’Asl/Bt per la grande abnegazione e professionalità con cui sta combattendo questo “ciclone” chiamato Covid, il mio grazie al Direttore Generale dell’Asl/Bt ed ai suoi collaboratori per la prontezza e celerità con cui riescono a riprogrammare, anche in molti casi giornalmente, le giuste strategie per non farsi trovare impreparati.

L’incontro è stata l’occasione per rimarcare il mio personale pensiero in merito al fatto che nelle Aziende Sanitarie Locali ci debba essere meno politica, che deve lasciar spazio alla scienza, alla conoscenza e competenza del personale medico e paramedico; solo la giusta sinergia tra tutte queste figure farà scaturire risultati eccelsi.

In ultimo ho voluto rimarcare ed augurare all’Avv. Alessandro Delle Donne di poter continuare anche nel prossimo triennio il Suo ruolo di Direttore Generale dell’Asl/Bt".