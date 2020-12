Tavolo politico centrodestra BAT: unità della coalizione e superamento del civismo

La situazione di emergenza sanitaria nella provincia di Barletta Andria Trani e gli impegni politico-amministrativi dell'immediato futuro sono stati i principali temi al centro della riunione provinciale del centrodestra svoltasi nei giorni scorsi ad Andria. Al tavolo politico erano presenti i segretari provinciali di Forza Italia Luigi De Mucci, della Lega Giovanni Riviello e di Fratelli d'Italia Giuseppe Dipaola.

La seconda ondata di contagi da coronavirus ha messo a nudo tutte le fragilità del sistema sanitario del territorio, da anni penalizzato. Le criticità pregresse, causate da una politica di tagli lesiva dei livelli di assistenza, unite alla conclamata inadeguatezza degli attuali vertici regionali nella gestione di questa seconda fase della pandemia, per la quale è stato a più riprese chiesto un intervento dei ministeri competenti che verifichi eventuali responsabilità e omissioni dell'amministrazione Emiliano, hanno determinato in poche settimane il drammatico collasso della rete sanitaria locale. In merito, si prende atto delle iniziative che i tre partiti hanno già messo in campo a livello regionale e nazionale e sono previste anche sul piano territoriale iniziative che tengano alta l'attenzione pubblica su tali carenze e inefficienze.

Altro tema affrontato le elezioni provinciali, rinviate al mese di marzo, e le amministrative nei comuni di Minervino Murge e Spinazzola, dove il centrodestra ha ottime probabilità di vittoria. Ribadita nel corso della riunione a chiare lettere sul piano politico l'unità della coalizione, in perfetta coerenza e sintonia con la linea nazionale. Pertanto, le prossime competizioni elettorali, a partire appunto dal rinnovo del consiglio provinciale, vedranno i tre simboli delle forze di centro destra visibili presentarsi insieme, anche in un'ottica di immediato superamento del civismo cominciando da subito ad allontanare ogni alone di ambiguità che purtroppo ha compromesso alcune esperienze locali. Nelle prossime settimane il tavolo continuerà a riunirsi in maniera permanente, al fine di consolidare la proposta politica con l'obiettivo primario dell'unità delle forze di centrodestra.

