Sostegno alle tv locali dalla Regione Puglia

"Con emendamento al bilancio di previsione 2021 ed al bilancio pluriennale 2021-2023 firmato dal sottoscritto e dai colleghi Fabiano Amati e Francesco Paolicelli la Regione Puglia è pronta a stanziare una cifra pari a 400mila euro per sostenere le numerose tv locali del territorio". Ad annunciarlo tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



"Quella di garantire il pluralismo d'informazione- afferma Caracciolo - è stata da sempre una delle prerogative del governo regionale. Per questo motivo abbiamo inteso rinnovare il sostegno alle numerose realtà televisive locali che caratterizzano il nostro territorio, in particolare quelle classificatesi a partire dalla posizione 101 della graduatoria definitiva tv commerciali Annualità 2019 - Allegato A decreto direttoriale 9 aprile 2020".



"Questo sostegno - prosegue il consigliere regionale - rappresenta un atto importante anche in virtù del periodo di forte difficoltà economica che stiamo vivendo. Nonostante tutte le problematiche da affrontare l'azione delle tv locali è stata costante ed utile a tenere vivo il pluralismo nella nostra Regione. Per questo motivo tali attività vanno sostenute e promosse".



"In tutte le realtà della nostra Regione - conclude Caracciolo - sono presenti emittenti che con il loro lavoro tengono alto il livello informativo locale. La BAT in particolare è animata da numerose tv commerciali dalla storia prestigiosa, a loro non può che andare tutto il nostro supporto".