Consegna a domicilio kit buste, proposta dei consiglieri Marzocca e Damato per anziani e disabili

In seguito alla domanda di attualità presentata dai consiglieri comunali Antonello Damato e Ruggiero Marzocca, rispettivamente presidenti dei gruppi federati di Iniziativa Democratica e Barletta Attiva, contenente la richiesta di poter effettuare il servizio di consegna a domicilio dei kit di buste per la raccolta differenziata presso la residenza/domicilio di tutti gli utenti e ove non fosse possibile, per eventuali cause imprescindibili, la stessa consegna fosse effettuata presso la residenza/domicilio dei nuclei familiari con anziani e/o disabili, si è tenuta lo scorso 3 dicembre presso la Società Bar.S.A. una riunione alla presenza dell’Amministratore Unico Michele Cianci, del Sindaco Cosimo Cannito dell’Assessore all'Ambiente Ruggiero Passero, nonché del consigliere comunale Ruggiero Marzocca.

Il consigliere comunale Ruggiero Marzocca, anche a nome del consigliere Antonello Damato, ha ringraziato il Sindaco, l'Assessore all'Ambiente el'Amministratore Unico di Bar.S.A., per il proficuo lavoro svolto con l'inizio della consegna del Kit di buste per la raccolta differenziata nel quartiere - centro storico –di Barletta (in considerazione anche di questo particolare anno contraddistinto dalla pandemia) e ha ribadito la necessità prioritaria di poter consegnare gli stessi Kit di buste ai nuclei familiari con anziani e/o disabili presenti su tutto il territorio cittadino, evidenziando che la stessa consegna, oltre ad evitare assembramenti e a limitare gli spostamenti dei cittadini durante questo periodo di contenimento della diffusione del covid19, rappresenta un'importante servizio di pubblica utilità e un'occasione di inclusione sociale per queste fasce deboli della popolazione, nonché una realizzazione di equità e pari opportunità.

La proposta è stata accolta e favorevolmente condivisa dai presenti, con la precisazione del Sindaco che per quanto concerne la consegna agli anziani, essa sarà rivolta agli ultrasettantenni e che il servizio avverrà ad opera dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza adeguatamente formati e dotati dei DPI (mascherine FFP2-FFP3 e guanti monouso) in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anticontagio COVID 19, con la supervisione di un operatore della Bar.S.A. S.p.a.. L'incontro è terminato con l'auspicio, da parte del consigliere Marzocca, che quanto concordato, relativamente alla consegna del Kit di buste per la raccolta differenziata agli anziani ultrasettantenni e ai disabili, sia messo in atto nel breve termine.