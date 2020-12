Consiglio comunale, seduta in videoconferenza il 18 dicembre

Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 18 dicembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 19 dicembre con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Ratifica delibera di G.C. n.188 del 22/10/2020;

Ratifica della delibera di G.C. n.196 del 03/11/2020;

Ratifica delibera di G.C. n.205 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2020/2022;

Approvazione della Regolamentazione degli incontri protetti;

Approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato nonno vigile;

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e della civica onorificenza;

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il funzionamento del servizio programmazione gare, appalti e contratti – Approvazione.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it