Emergenza sanitaria, sen. Damiani: "Interrogazione al min. Speranza, chiesto commissario in Puglia"

Pronta l'interrogazione parlamentare urgente con cui il senatore di Forza Italia Damiani, insieme ai colleghi pugliesi e ai consiglieri regionali del partito azzurro, chiederà al ministro della Salute Speranza un'indagine sulle responsabilità dei vertici della Regione Puglia nella disastrosa gestione della seconda fase dell'emergenza sanitaria, nonché la nomina di un Commissario a tutela del diritto fondamentale dei cittadini all'assistenza sanitaria, in questo momento fortemente compromesso.

"I dati sulla diffusione del contagio da Covid in Puglia rendono indispensabile insistere nella nostra richiesta di un Commissario per la sanità in Regione, una figura che agisca nell'esclusivo interesse dei cittadini e che sia lontana dalla ricerca del consenso che condiziona in modo inaccettabile l'azione del duo Emiliano-Lopalco", dichiarano i parlamentari pugliesi di Forza Italia. In Puglia i contagi da coronavirus sono aumentati vertiginosamente negli ultimi due mesi e la media dei tamponi positivi registrata è superiore a quella nazionale. "Nel caso specifico poi della provincia di Barletta Andria Trani, la pregressa fragilità della rete sanitaria, che detiene il primato negativo nazionale per basso indice di posti letto rispetto alla popolazione, unita alle disastrose scelte politiche degli ultimi dieci anni fra cui la chiusura di numerosi presidi sanitari sui territori e ai recenti errori, ha determinato un collasso senza precedenti del sistema, del quale il ministro competente dovrà accertare cause e precise responsabilità", conclude il senatore Damiani.