Barletta zona arancione, Cannito: "Chiesto a Regione sostegno economico per le categorie colpite"

"Per ristabilire la verità delle cose, per quanto oramai dovrebbe essere scontato, voglio chiarire una volta per tutte che a decidere se un comune, una zona, una provincia o una regione diventano rosse, arancioni o gialle è il Ministero della Salute sulla base dei dati e dei parametri forniti dalle Regioni", precisa in una nota il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, in riferimento all'ultima ordinanza regionale che ha classificato solo 4 città della BAT, fra cui Barletta, zone arancioni. Le ordinanze regionali più restrittive rispetto alla normativa nazionale, che solo pochi giorni fa aveva riportato la Puglia in zona gialla, vengono emanate d'intesa con il Ministro della Salute.



"A chi oggi sta strumentalizzando il Coronavirus per ottenere un consenso politico, di partito e individuale, alimentando odio politico sui social senza tenere conto delle morti che si sono registrate nella nostra città, usando la rabbia delle categorie e dei comparti economici verso i quali questa Amministrazione sta esercitando il massimo della propria azione politica, dico che proprio in questo momento drammatico non è fare politica per il bene comune ma soltanto misera propaganda.

L’Amministrazione comunale, da ieri sera ha chiesto al governatore Emiliano sostegno economico per le categorie più colpite e tale richiesta si concretizzerà in una delibera di Giunta regionale che sarà approvata giovedì prossimo.

L’Amministrazione comunale vigilerà affinché l’impegno dei ristori economici ai ristoratori venga mantenuto e le somme stanziate vengano attribuite celermente".