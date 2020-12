Consiglio comunale, seduta in videoconferenza l'11 dicembre

Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 11 dicembre 2020 con inizio alle ore 9,00 in prima convocazione ed il giorno12 dicembre con inizio alle ore 9,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Richiesta discussione della situazione ASP Regina Margherita in Consiglio Comunale. nota prot. 77666 del 16/11/2020;

Ratifica delibera di Giunta Comunale n.182 del 14/10/2020;

Ratifica delibera di Giunta Comunale n.185 del 14/10/2020;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.250/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 235/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale;

Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 340/19 del G. U. del Tribunale di Trani.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it