Visita ass. Lopalco a Barletta, sen. Damiani: "Ora cerca consigli? E' lui che deve dare risposte"

"La visita dell'assessore regionale alla Sanità Lopalco al nostro territorio, seppur sempre gradita nella sua qualità di rappresentante istituzionale, è stata tuttavia un altro di quei momenti surreali che preferiremmo non aver visto. Il prof. Lopalco viene a Barletta per rendersi conto della situazione sanitaria e chiede suggerimenti per la sua gestione. Ma sbaglio o è lo stesso prof. Lopalco che dall'inizio dell'anno era a capo della task force incaricata dal suo amico presidente Emiliano di pianificare la migliore risposta all'emergenza da Covid-19?" E' critico il senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito all'incontro che si è tenuto giovedì scorso fra l'assessore regionale alla Sanità Lopalco e alcuni esponenti istituzionali del territorio, sindaci e consiglieri regionali.

"E ora invece di darle le risposte, le cerca random in giro per la Bat. E fino al voto regionale non erano lui e il ricandidato Emiliano che, come novelli Gatto e Volpe, invece delle monete garantivano di moltiplicare i posti letto per la seconda ondata di contagi? Da supertecnico a politicante la conversione sembra perfettamente riuscita. Ora che il velo si è sollevato su una realtà che fingevano di non vedere, tentano di scaricare la colpa sul solo Covid-19 o, peggio ancora, sui comportamenti irresponsabili dei cittadini. Sappia Lopalco che di queste visite possiamo farne tranquillamente a meno. Piuttosto, si preoccupi di ridare alla Bat quel che le spetta come diritto minimo garantito, cioè un indice di posti letto per abitante che non sia in fondo alla classifica nazionale, dimezzato rispetto alla media italiana. E ci faccia sapere quando due gioielli sanitari come gli ospedali di Barletta e Andria torneranno a essere efficienti per tutti, malati Covid e non, visto che per ora i vertici regionali sono stati capaci soltanto di gettare nella confusione più totale entrambe le strutture".