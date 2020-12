Lopalco a Barletta, Tupputi: "Provincia BAT a dura prova, serve massimo senso di responsabilità"

"L'incontro, svoltosi ieri a Barletta, a cui da consigliere regionale ho partecipato incontrando l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, è stato un momento di confronto al fine di analizzare quanto è stato fatto finora e quanto ancora bisogna fare per migliorare la situazione sanitaria nella Sesta provincia pugliese". Lo dichiara il consigliere regionale Giuseppe Tupputi, che ha preso parte ieri all'incontro in Prefettura a Barletta.

"L'invito che è stato rivolto a noi consiglieri regionali della Bat e ai sindaci del territorio è stato quello di continuare a collaborare sinergicamente, così come stiamo facendo, per non veder vanificati gli sforzi fatti sino a questo momento nel fronteggiare la seconda ondata dell'emergenza Covid-19, che ha messo anche la nostra provincia a dura prova.

L'incontro si è concluso con l'esortazione ad un massimo senso di responsabilità, della quale noi in primis ci renderemo portavoci, per evitare un aggravio dell'emergenza sanitaria nel corso delle imminenti festività natalizie. Un sacrificio necessario cui siamo chiamati tutti e che ci aiuterà a sconfiggere la pandemia in corso", conclude Tupputi.