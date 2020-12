Agenzia nazionale per l’Accessibilità universale e Disability Manager: le proposte del M5S

"Con la mozione sulla “Accessibilità universale”, presentata oggi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, vogliamo creare l’Agenzia nazionale per l’Accessibilità universale e accendere i riflettori sulla figura del Disability manager, con l’obiettivo di istituire questa figura professionale a livello nazionale. Si tratta di una proposta che parte dal basso e viene veicolata nelle istituzioni dai portavoce di ogni livello, che interagiscono come rete solidale, e che vogliamo portare in Parlamento”. Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Celeste D’Arrando e Ruggero Quarto, a seguito dell’evento digitale “Lavoriamo insieme per l’accessibilità universale”, al quale hanno partecipato insieme ad Andrea Venuto, delegato all’accessibilità universale di Roma Capitale, Marco Piazza, referente Sharing di Rousseau, Stefania Doronzo esperta ed attivista ed Enrica Sabatini, Facilitatrice al coordinamento e agli affari interni, che ha moderato l’intervento.



“Il Disability manager è una figura fondamentale che favorisce l’adozione di politiche finalizzate a garantire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. Il disability manager rimuove gli ostacoli organizzativi, ambientali e comportamentali che limitano l’integrazione e valorizza l’autonomia della persona con disabilità, conciliando le esigenze di vita, di cura e di lavoro. Un lavoro che verrà supportato anche dall’Agenzia nazionale che servirà per dare sostegno a tutti quei progetti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, per l’erogazione di servizi accessibili e supporto agli Enti pubblici. Lavoriamo per eliminare ogni tipo di barriera, con progetti mirati e coordinati con i territori, al fine di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso in ogni ambito della vita quotidiana”.