Proroga al 2033 concessioni balneari, sen. Damiani (FI): "I TAR ribadiscono l'obbligo per i Comuni"

Dopo il TAR Toscana, anche il TAR Puglia sezione Lecce ribadisce l'obbligo per i comuni di rispettare la proroga al 2033 delle concessioni balneari, come sancito dalla legge 145 del 2018.

"Mi auguro quindi che queste importanti e concordi pronunce del giudice amministrativo possano porre fine al dilagare di delibere locali con proroghe più brevi che, come chiarito dai TAR, sono illegittime perché non possono in alcun modo derogare alla normativa nazionale vigente, poiché creano situazioni di disparità sul territorio e violano il principio del legittimo affidamento, e vanno quindi annullate", commenta il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Un chiarimento necessario a favore di una delle categorie già trascurate e bistrattate negli ultimi anni e che a causa della pandemia, che ha fatto crollare verticalmente il turismo estivo, in massima parte balneare, ha subito il colpo di grazia definitivo. Alla luce di queste sentenze, i comuni provvedano quanto prima ad adeguarsi senza altri indugi a quanto stabilito dalla legge 145/2018. Penso soprattutto alla mia regione, la Puglia, che conta innumerevoli imprese balneari sulle quali pesa da anni un'incertezza non più tollerabile. È ora di dare risposte definitive a una categoria che ha subito uno shock senza precedenti da questa tragica emergenza sanitaria e merita di poter guardare all'immediato futuro con un minimo di tranquillità in più”.