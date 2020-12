Giornata Disabilità, sen. Quarto (M5S): "​Lavoriamo assieme per l’accessibilità universale”

“Lavoriamo assieme per l’accessibilità universale” è l’iniziativa lanciata dal senatore Ruggiero Quarto e la deputata Celeste D’Arrando del M5S in programma alle ore 11 di giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

“Il tutto è nato – dichiara Quarto – durante un evento sulla disabilità organizzato a Barletta lo scorso 5 settembre dall’attivista, già candidata consigliera regionale, Stefania Doronzo. La facilitatrice al coordinamento e affari interni al M5S, Enrica Sabatini, propose infatti di avviare un percorso di collaborazione tra portavoce di vari livelli sul tema della disabilità. Oggi, quella proposta viene alla luce attraverso questa iniziativa che punta sull’accessibilità universale.”

“Assieme alla deputata D’Arrando – continua il senatore - presenteremo i punti salienti di una mozione di indirizzo politico da presentare rispettivamente al Senato e alla Camera, al fine di fornire ulteriori strumenti per consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita sociale. Contemporaneamente, centinaia di consiglieri comunali del M5S di tutta Italia, depositeranno una mozione sull’ “Accessibilità universale, Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Disability Manager” per impegnare la propria amministrazione a garantire le progettualità che riguardano l’”Universal Design”.”

Il senatore pentastellato comunica che sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sui canali facebook del M5S, al quale parteciperanno oltre alle già citate Doronzo, Sabatini e D’arrando, anche il consigliere comunale Marco Piazza che parlerà della mozione da presentare nei comuni e il delegato all’accessibilità universale di Roma Capitale, Andrea Venuto. “Questo evento - conclude Quarto – capita in un momento difficile per la nostra società, ma riteniamo opportuno lanciare un messaggio concreto e operativo sulle priorità da mettere in campo da parte delle Istituzioni, per garantire piena fruibilità della società da parte di tutti, #NessunoEscluso”.