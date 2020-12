Dimissioni assessora Tupputi, le opposizioni: "Sindaco chiarisca le accuse di spartizione"

"Zitto tu che io non parlo. I detti della saggezza popolare sono spesso utili per spiegare situazioni paradossali, e questo è quanto mai calzante per descrivere quello che è successo nell’ultimo Consiglio Comunale. Dopo le dimissioni dell’assessora Rosa Tupputi e le pesanti dichiarazioni che hanno fatto il giro di tutti i media, non una sola parola è stata spesa pubblicamente dal Sindaco sulla questione. L'unica dichiarazione di Cannito, rilasciata alla stampa, riguarda un timido invito a ritirare le dimissioni. Ma come è possibile ignorare (o far finta di ignorare) tutto il resto? Come si può chiedere di ritirare le dimissioni dopo aver incassato accuse così forti? Le “logiche di spartizione” a cui ha fatto riferimento Tupputi, lasciando l’incarico, gettano ulteriori e preoccupanti ombre sull'amministrazione Cannito. Sarebbe opportuno capire e spiegare ai cittadini, proprietari della cosa pubblica, cosa si "spartiscono" in una maggioranza che, in un momento di grossa crisi come quella che stiamo attraversando, al posto di prodigarsi per trovare soluzioni sembrerebbe impegnata a fare altro. E se a denunciare ciò è un'assessora che ha visto nascere e ha dato un significativo contributo all'affermazione di questa maggioranza, c'è da preoccuparsi maggiormente.

Esigiamo dal sindaco che vengano date quanto prima risposte chiare e precise su quanto sta accadendo alla sua amministrazione, non potendo più sopportare che all'inefficienza amministrativa che è sotto gli occhi di tutti, si aggiunga un clima di sospetto su quanto accade nella "stanza dei bottoni". Questo silenzio è molto preoccupante perché rischia di confermare le ipotesi peggiori". A firmare la nota sono i gruppi consiliari di opposizione:

Coalizione Civica Barletta

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico