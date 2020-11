Cimitero chiuso, manifesti contro il sindaco: solidarietà dei consiglieri comunali

"Il confronto, la critica e il dissenso sono l'essenza della Democrazia. Gli insulti, le minacce e gli avvertimenti velati sono meschini e vigliacchi, oltre che pericolosi.

Chi ha ideato e affisso quei macabri manifesti contro il Sindaco di Barletta fuori dal Cimitero ha compiuto un gesto molto grave. Cavalcare, in momenti come quello che stiamo vivendo, la rabbia e la disperazione della gente, rischia di creare uno tsunami sociale.

Al Primo Cittadino giunga la piena solidarietà dell'intero Consiglio comunale che in un questo momento così delicato è impegnato a operare per il bene della nostra Comunità". La nota è firmata dai seguenti consiglieri:



Sabino Dicataldo

Riccardo Memeo

Rocco Dileo

Pino Rizzi

Massimo Mazzarisi

Pino Dipaola

Giuseppe Losappio

Antonello Damato

Ruggiero Marzocca

Enzo Laforgia

Salvatore Lionetti

Flavio Basile

Antonio Coriolano

Ruggiero Mennea

Carmine Doronzo