Morte di Vincenzo Desario, il cordoglio del senatore Dario Damiani

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Desario, nostro illustre concittadino che ha speso la sua intera vita professionale a servizio del Paese, ai vertici della Banca d'Italia. Distintosi sempre per rigore morale, correttezza e serietà, aveva affrontato nel suo lungo percorso professionale vicende cruciali della storia bancaria italiana, agendo sempre con rettitudine nel solo interesse della verità. Alcuni anni fa ho avuto il privilegio di incontrarlo in un'occasione pubblica a Roma. Di lui resta alle nuove generazioni l'esempio di uomo fedele alle istituzioni. Alla famiglia la mia vicinanza in questo momento di grande dolore". Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani in un messaggio per la morte del già Direttore generale della Banca d'Italia Vincenzo Desario, nato a Barletta nel 1933.