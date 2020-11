Bando Italia City Branding, il sen. Quarto (M5S) sollecita i comuni a partecipare

“Invito le amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia, e in particolar modo quelli della mia regione, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Taranto e Lecce, a presentare entro il 25 novembre, i loro progetti nell’ambito del bando denominato Italia City Branding”. Il sollecito arriva da Ruggiero Quarto, senatore del M5S che evidenzia la possibilità per i capoluoghi di provincia di accedere a fondi per le progettazioni finanziati al 90% dallo Stato.

“In un momento di grande sofferenza per l'economia italiana - continua il senatore pentastellato – bisogna cogliere tutte le possibilità che il Governo mette a disposizione per agevolare l’iter e consentire il finanziamento di opere comunali. L'avviso riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti pubblici, con una prevalente componente infrastrutturale, che dovranno essere realizzati in tempi rapidi.”

Le 20 città pilota selezionate saranno supportate da Investitalia, che li affiancherà nella fase di progettazione iniziale coinvolgendo le strutture competenti e attivando gli strumenti finanziari idonei.

“È un’ottima occasione – conclude Quarto – per elaborare piani di investimento che valorizzino le potenzialità attrattive delle città in ambito di tutela ambientale, protezione contro il dissesto idrogeologico, mobilità urbana sostenibile, digitalizzazione, efficientamento energetico, recupero di aree pubbliche in stato di abbandono o degrado e sviluppo di poli turistici.”