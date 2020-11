Criminalità foggiana, sen. Messina (PD): "Plauso per gli esiti dell'operazione Decimabis"

"Esiti eccellenti dell'operazione 'Decimabis', condotta dalla 'Squadra Stato' ai danni della criminalità foggiana. La maxi operazione ha portato a decine di arresti, già a partire da questa notte nei confronti di soggetti affiliati ai tre gruppi criminali principali del foggiano, i Moretti/Pellegrino/Lanza, i Sinesi/Francavilla e Trisciuoglio/Tolonese/Prencipe. Si tratta della più grande operazione antimafia a contrasto della criminalità organizzata pugliese, portata a termine grazie al grandissimo lavoro svolto dalla task force composta da investigatori della prima Divisione dello SCO, delle Squadre Mobili di Bari e di Foggia, nonché del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia. Un grande plauso a tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato alle indagini e all'esecuzione delle misure cautelari di questa mattina". Lo dice la senatrice Pd Assuntela Messina, componente della Commissione Antimafia.

"Quella di oggi è una data storica - prosegue Messina - per l'entità della risposta che lo Stato nella sua interezza, con i suoi uomini, i suoi mezzi e i suoi valori, è riuscito a infliggere alla criminalità organizzata. A riconferma di come solo un lavoro coordinato e capillare sul territorio, messo in campo dalle istituzioni con il coinvolgimento della società civile, può rappresentare con decisione l'antidoto alle condotte deviate che permeano alcune sacche delle nostre comunità, inquinando rapporti sociali e relazioni economiche. Un metodo su cui è necessario investire ulteriormente per vedere affermata la giustizia e la legalità, a fronte della pervasive modalità di gestione di interessi economico-criminali, secondo schemi di tipo consociativo, e garantire ai cittadini legittimi spazi di sicurezza e sana vivibilità . Su questo ho declinato e continuerò a declinare il mio impegno in seno ai lavori della Commissione Antimafia".