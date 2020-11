Ripresa lavori scuola via Morelli, Caracciolo: "Accordo frutto di sinergia istituzionale"

"L'accordo sottoscritto mediante leasing in costruendo tra la città Metropolitana di Bari, la provincia BAT ed il comune di Barletta permetterà la ripartenza dei lavori di realizzazione della scuola in via Morelli ed è il frutto di una sinergia istituzionale di cui mi sono fatto promotore sin dalle prime battute di questa vicenda ingarbugliata ed annosa". A commentare la ratifica dell'accordo è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



"Oggi - afferma Caracciolo - è stata messa la parola fine ad un percorso iniziato nel 2011 con il trasferimento del patrimonio dalla provincia di Bari alla BAT e la conseguente privazione del diritto di superficie alla ditta costruttrice che non avendo più il possesso giuridico dell'area ha dovuto interrompere i lavori". "Sin dalle battute iniziali - prosegue il consigliere regionale - ho cercato di mediare promuovendo un confronto tra le parti ed ora, finalmente, la sinergia da me promossa ha portato al risultato sperato".



"Il completamento della scuola - spiega il consigliere regionale - permetterà finalmente di dare risposte a quella carenza di strutture che da anni affligge il nostro territorio. Saranno infatti realizzate con le più moderne tecnologie 30 aule pronte ad accogliere circa 1000 alunni".



"Ringrazio - conclude Caracciolo - il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto, la vice presidente della provincia BAT Rosa Cascella (sempre in prima linea per la realizzazione dell’iter ed oggi presente alla ratifica dell’accordo) ed il sindaco di Barletta Cosimo Cannito che con grande sensibilità si sono prodigati per superare tutti gli intoppi burocratici e dare finalmente risposte concrete ai cittadini".