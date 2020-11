Ospedale "Dimiccoli" Covid-19, Doronzo: "Consiglio comunale su emergenza sanitaria"

"Sto ascoltando tante, troppe, testimonianze di disservizi sanitari ai danni dei nostri cittadini. Storie di rabbia, dolore, sfiducia. L'emergenza Covid è reale e guai a minimizzarla come leggo ancora da più parti, anzi non smetterò mai di ringraziare chi ci sta mettendo l'anima sul campo con la propria professionalità e il proprio impegno: medici, infermieri, operatori, volontari. Sulla prevenzione del contagio dobbiamo stare al loro fianco e soprattutto fare come loro dicono, senza se e senza ma.

Ma l'emergenza sta mettendo a nudo tutte le decisioni che negli anni hanno riguardato l'organizzazione e la distribuzione dei servizi sul territorio, penalizzandone alcuni in particolare, come quello della Bat". Il consigliere comunale Carmine Doronzo riflette sulla decisione di convertire 10 reparti dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta in reparti Covid-19.

"Ci hanno raccontato nel tempo che l'ospedale di Barletta fosse un ospedale di qualità con reparti, medici e macchinari d'eccellenza. I cittadini ci hanno creduto e vi hanno riposto fiducia, però ora si chiedono secondo quale criterio si decida di trasformarlo quasi interamente in un ospedale Covid.

E lo chiedono senza la presunzione di avere soluzioni in tasca ma per il "semplice" motivo di aver perso da un giorno all'altro un saldo punto di riferimento che mai potrà essere rimpiazzato interamente da altre strutture presenti sul territorio.

Se il problema è prevalentemente un problema di spazi non sarebbe forse il caso di individuare soluzioni che non penalizzino reparti indispensabili per la vita dei nostri concittadini?

Per questa ed altre ragioni ieri come Coalizione Civica, PD e M5S abbiamo richiesto e ottenuto di organizzare un Consiglio Comunale per il 19 novembre in cui discuteremo dell'emergenza sanitaria con la speranza di poter interloquire senza polemiche e strumentalizzazioni con chi in questo momento sta prendendo decisioni, certamente non facili, ma che non possono ignorare i problemi reali e urgenti dei nostri cittadini. L'obiettivo è che si arrivi a prendere decisioni non sulle nostre teste ma con le nostre teste".