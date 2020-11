Consulenze ai consiglieri, M5S: "Maggioranza debole, si regge solo su poltrone"

"Tutto fa brodo a Palazzo di città. Caligola Cannito colpisce ancora".Nota di dissenso dei consiglieri comunali del M5S rispetto alle ultime decisioni del sindaco Cosimo Cannito.



"Le recenti nomine di consiglieri comunali quali esperti consulenti del sindaco Cannito, Giuseppe Bufo per la Fondazione della Disfida e Flavio Basile quale esperto nel settore imprenditoriale, mostrano la debolezza di una maggioranza e di un sindaco che per evitare disequilibri é pronto a dare incarichi, (sebbene senza gettone), e conferire nomine a tutti, anche a consiglieri di opposizione che per vicende personali hanno abbandonato il vecchio partito.

Una amministrazione che si regge non sul programma e sui progetti ma sulle poltrone ed incarichi non merita di proseguire.

LA PRIMA REPUBBLICA NON SI SCORDA MAI!

Ma ce lo dovevamo aspettare.

La miriade di liste e candidati hanno reso Cannito un Sindaco sotto ricatto, come lo stesso ha riferito in tempi non sospetti.

Un Sindaco che per poter approvare provvedimenti importanti per la città ha visto responsabilmente in aula i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che senza "chiedere nulla", hanno sostituito quelli di maggioranza che, disertando il consiglio, hanno fatto sentire il peso dei loro dissensi al fine di ottenere una poltrona in prima fila".