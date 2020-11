Palazzo ex Poste, il consigliere Doronzo: "Va salvato, acquisire questo grande luogo simbolo"

"Durante il comizio conclusivo della recente campagna elettorale, tenuto in Piazza Caduti, ho lanciato una proposta: vietare la disposizione di palchi che diano le spalle al Palazzo delle Poste. L'ho detto un po' provocatoriamente e un po' sapendo che si tratta di un fatto simbolico che ha anche una grande sostanza. Per tanti, troppi anni, la politica ha dato le spalle ad un simbolo troppo grande ed ingombrante per essere ignorato; adesso è giunto il momento di guardare in faccia la nostra storia e le nostre responsabilità". Il consigliere comunale Carmine Doronzo interviene sulla vicenda al centro del dibattito pubblico in questi giorni: la vendita del palazzo ex sede delle Poste, con diritto di prelazione al Comune di Barletta.



"IL PALAZZO DELLE POSTE, il cuore della città, il luogo che ha fatto da scenario dell'evento più tragico e rappresentativo della nostra storia contemporanea, le mura che conservano le cicatrici della brutalità nazifascista e il sangue innocente dei nostri concittadini, VA SALVATO.

Per lunghi anni è stato abbandonato e lasciato nell'incuria, a causa di responsabilità ed interessi privati che mai hanno proposto un intervento di riqualificazione o restauro, mai hanno provato a dialogare con la città.

Di fronte a tale fallimento c'è una sola cosa da fare e questo è il momento per farlo: acquisire questo grande luogo simbolo, trasformarlo in un contenitore socioculturale innovativo e inclusivo e farlo rivivere ogni giorno con la partecipazione dei nostri concittadini.

Come al solito assisteremo al piagnisteo di chi si dice incapace di progettare ed intercettare fondi per intervenire sull'edificio e sulla sua gestione futura. Scuse belle e buone. Esistono decine di bandi e finanziamenti pubbici che ci vengono incontro, esistono fondazioni private e altri enti con cui poter discutere e progettare. Gli unici nemici di un tale intervento sono l'immobilismo e il disfattismo che prestano il fianco agli appetiti speculativi di pochi.

Oggi il Consiglio Comunale di Barletta ha la grande occasione di intervenire e tracciare un segno indelebile della propria esistenza, che fin qui non ha brillato per coerenza e lungimiranza. Un'occasione che non può e non deve andare persa.

Mi auguro che ciascuno faccia il proprio dovere, per risentirci parte di una comunità, per dimostrare di voler bene a questa città, per riprenderci ciò che abbiamo ereditato e abbiamo il dovere di tramandare alle future generazioni".