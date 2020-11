Il Comune non presenta progetti e perde un milione di euro: la denuncia di Coalizione Civica

Durante il Consiglio Comunale tenutosi nella giornata di lunedì 9 novembre, "abbiamo posto due domande di attualità al Sindaco Cannito in merito a due delibere di Giunta Comunale approvate dalla sua Amministrazione, la numero 41 del 21/02/2020 e la numero 143 del 19/08/2020. Con la prima delibera l’Amministrazione Comunale si impegnava a candidare un progetto relativo all’”area Valle del fiume Ofanto” dal valore di 250.000€, a valere sul bando regionale sulla “Deframmentazione degli habitat terrestri e marini”. Con la seconda delibera l’Amministrazione Comunale si impegnava a candidare un progetto relativo alla “rigenerazione e adeguamento del velodromo comunale Lello Simeone e delle aree limitrofe e pertinenziali da destinare ad attività agonistica” dal valore di 700.000€, a valere sul bando governativo “Sport e Periferie 2020”. I due bandi avrebbero potuto portare nelle casse comunali ingenti risorse che avrebbero coperto interamente gli interventi senza ulteriori oneri per il Comune, ragion per cui abbiamo interrogato il Sindaco circa l’esito delle candidature e affinché ci illustrasse nei dettagli i contenuti dei progetti". A chiedere conto i consiglieri comunali di Coalizione Civica Doronzo, Filannino e Quarto.

"Purtroppo però, nel corso della discussione consiliare, abbiamo ascoltato quello che mai avremmo voluto apprendere, ossia che in entrambi i casi l’Amministrazione non ha dato seguito agli impegni approvati in Giunta e, scaduti i termini, non ha mai presentato i suddetti progetti, col risultato di aver perso l’opportunità di portare nelle casse comunali ben 950.000€. E pensare che nei mesi scorsi avevamo letto i comunicati stampa del Sindaco che, come nel caso del velodromo, titolavano con toni trionfalistici “VELODROMO LELLO SIMEONE. APPROVATA CANDIDATURA A FINANZIAMENTO PER 700.000 EURO”, comunicati dai contenuti fortemente fuorvianti.

Oggi denunciamo quanto accaduto perché tutti i cittadini sappiano e perché siamo noi stessi amareggiati di fronte all’irresponsabilità e all’inadempienza del Sindaco e della Giunta Comunale, sempre pronti a “piangere miseria” di fronte alle proposte di cittadini e associazioni ma incapaci di portare in città progetti interamente finanziati da Stato e Regione.

Ancor di più restiamo increduli di fronte alle motivazioni date, ossia l’incapacità di individuare progettisti disposti a lavorare alla scrittura dei progetti. Riteniamo questa una scusa bella e buona per almeno due ragioni: la prima è che la nostra città pullula di professionisti qualificati ed esperti che avrebbero potuto (e voluto) coadiuvare l’Amministrazione nella presentazione dei progetti; la seconda è che i bandi avrebbero coperto interamente le spese generali, comprese quelle di progettazione.

Due grandi occasioni perse che richiederebbero qualche giustificazione in meno e qualche mea culpa in più, non solo per l’entità del finanziamento perso, che avrebbe raggiunto quasi un milione di euro, ma soprattutto per il grave momento di crisi economica che stiamo vivendo. A tal proposito ricordiamo al sindaco Cannito e ai suoi assessori che proprio il particolare momento storico così drammatico impone una maggiore attenzione e solerzia nel cogliere ogni occasione utile di sviluppo sociale, economico e lavorativo per la nostra città".