Consiglio comunale, seduta del 9 novembre in videoconferenza

Il Consiglio comunale è convocato in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 9 novembre 2020 con inizio alle ore 16,30 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Comunicazioni del Sindaco;

Riconoscimento e presa d'atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 944/20- avvocatura;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 164/2020 del Tribunale di Trani avvocatura comunale,

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 116/2020 del Giudice di pace di Barletta avvocatura comunale;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 225/2020 del Giudice di pace avvocatura comunale;

Art.194 d. lgs. 267/2000. riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 21/2020 del Giudice di pace di Barletta;

Art.194 d. lgs. 267/2000. riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 196/2020 del Giudice di pace di Barletta;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza del 09/07/2020 del Tribunale di Trani avvocatura comunale;

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.405/2019 T.A.R. Bari avvocatura comunale.

Proposta di delib. n.130 (Consiglio Comunale): art. 175, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 - ratifica delibera di Giunta n.152 del 26.08.2020 di variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 salvaguardia rapporti sorti nel periodo di mancata ratifica;

Ordini del giorno.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it