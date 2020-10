Italia in comune Barletta, raccolta fondi per pazienti oncologici Amo Puglia

"Nonostante il drammatico momento che sta vivendo l'intera nazione, a causa del Covid 19, purtroppo, c'è sempre tanta gente che soffre di altre patologie gravi, come il cancro, e che vanno sostenute. A tal proposito - dichiara Grazia Desario, presidente provinciale Bat di Italia in Comune - vogliamo volgere l'attenzione verso quei pazienti oncologici, attraverso una raccolta fondi che andrà in beneficenza all'associazione Amo Puglia, che sostiene a domicilio sia sanitariamente che psicologicamente, attraverso prestazioni volontarie.

Questa iniziativa, nata in previsione della feste natalizie, ha coinvolto tutte le donne attiviste del partito nella realizzazione di manufatti artigianali, che saranno messi a disposizione di tutti coloro che vorranno dare un contributo, come gesto di solidarietà". Sarà possibile visionare i manufatti presso la sededi Italia in comune a Barletta in via Tancredi n. 4, rispettando tutte le regole di prevenzione Covid.