Scuole chiuse in Puglia, sen. Damiani (FI): "Inganno elettorale della coppia Emiliano-Lopalco"

Numeri del contagio fuori controllo in Puglia, al punto da rendere necessaria la chiusura di tutte le scuole, tranne quelle d'infanzia. "Ad appena un mese dalla riapertura, considerato che la Puglia è stata l'ultima delle regioni poiché interessata dal voto, la coppia Emiliano-Lopalco perde di colpo tutta la sicumera di poche settimane fa, quando in campagna elettorale lodava a più non posso la propria come migliore sanità possibile, super organizzata e pronta a ogni evenienza. Ed ecco i risultati: siamo appena ad ottobre e già si impone il lockdown scolastico perché la sanità pugliese non regge l'urto dei casi in aumento vertiginoso”. Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

“E a gennaio, allora - aggiunge -, come arriveremo?! Cosa si è fatto seriamente nei mesi estivi in cui i contagi erano quasi azzerati per programmare una corretta gestione della seconda ondata, prevedibile e quasi certa? Sono stati incrementati i posti di terapia intensiva, migliorata l'efficienza dei trasporti pubblici, organizzata l'assistenza medica territoriale? A parte pavoneggiarsi in campagna elettorale, Lopalco e la sua fantasmagorica task force di cosa si sono occupati in concreto? Di nulla evidentemente, se alla prima folata di vento è venuto già giù tutto il castello di carte della fragilissima sanità regionale. Ennesimo inganno ai danni dei cittadini, che pagheranno purtroppo a caro prezzo l'essersi fidati ancora di certi avventurieri”.

--