Amministrazione Cannito, patto civico elettorale addio? Nuovo equilibrio in vista

Prove tecniche di salto della quaglia a Palazzo di Città? A giudicare dalle ultime manovre, la risposta potrebbe essere proprio affermativa. Nei fatti, si delinea un'inversione di rotta per un'amministrazione nata all'insegna del civismo, sia contro il populismo targato M5S che la ventennale guida del PD.

Queste le tappe verso il nuovo assetto: prima le nomine di due neoassessori che, chieste per riequilibrare in Giunta le assenze del già vicesindaco Marcello Lanotte (eletto nella lista civica Scelta Popolare ma politicamente in quota Forza Italia) e del defenestrato ex assessore Michele Lasala, in realtà sono andate in tutt'altra direzione, ancora una volta a svantaggio della lista Forza Barletta che non ha mai avuto un suo esponente nell'esecutivo: una a favore di Fratelli d'Italia, che ora vanta la doppia presenza di Cefola e Cilli, e l'altra pro area PD con Gambarrota; per arrivare poi alla prossima presidenza della Commissione Affari finanziari al pentastellato Beppe Basile o alla piddina Maffione dopo le dimissioni polemiche del consigliere Pier Paolo Grimaldi.



"Patto civico" elettorale addio, quindi? Diremmo proprio di sì. Un'aggregazione di liste civiche che ha ben funzionato come autobus utile per condurre il primo cittadino a Palazzo di Città a giugno 2018 e che ora, esattamente a metà mandato, può essere definitivamente archiviato in deposito. Nelle prossime ore sarà proprio la scelta del nuovo presidente di Commissione Affari finanziari, per la quale il primo tentativo si è concluso con una fumata nera, a suggellare la nascita di un nuovo equilibrio, lontano dalla volontà elettorale di due anni fa.