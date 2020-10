Giunta Cannito, due nuove nomine ma è già bufera: Forza Barletta espelle Stella Mele dal gruppo

E' già bufera sulle fresche nomine di due assessori da parte del sindaco Cosimo Cannito. Nella serata di ieri, 22 ottobre, la firma dei decreti di nomina per Oronzo Cilli e Nicola Gambarrota, rispettivamente con deleghe al Turismo, Politiche giovanili, Politiche comunitarie, Smart city e Innovazione tecnologica il primo e Polizia Locale, Istruzione, Protezione civile e Personale il secondo.

In teoria due nomine che avrebbero dovuto garantire il necessario riequilibrio fra le forze di maggioranza, dopo la defenestrazione dell'assessore Michele Lasala e le dimissioni del vicesindaco Marcello Lanotte, alle quattro liste di Forza Barletta, Scelta Popolare, Noi con Barletta e Lealtà e Progresso, che nel 2018 hanno contribuito con oltre 10 mila voti all'elezione del primo cittadino. Ma di fatto, si tratta di due assessori che non possono soddisfare le legittime richieste delle liste citate, poiché Gambarrota è riconducibile all'area Partito Democratico e Cilli espressione esclusiva di Fratelli d'Italia.

Motivo per cui non è tardata ad arrivare la presa di posizione ufficiale di Forza Barletta, che espelle la consigliera Stelle Mele dal gruppo e chiarisce: "Avendo appreso la notizia della nomina di un assessore (Oronzo Cilli, ndr) in capo alla nostra lista Forza Barletta su indicazione della consigliera comunale Stella Mele, corre l'obbligo di chiarire che detta nomina è frutto esclusivamente di una indicazione personale della predetta consigliera, non condivisa in alcun modo con la Segreteria cittadina, il capogruppo consiliare e tutti i candidati della lista. Pertanto, la nomina dell'assessore non appartiene alla lista Forza Barletta e in conseguenza formalizziamo l'esclusione della consigliera Mele dalla lista e dal gruppo".

Non è difficile, dunque, prevedere ulteriori sviluppi della situazione a breve, in termini di ripensamento del sostegno alla maggioranza da parte dei consiglieri delle quattro liste.