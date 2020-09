Racket e usura, in aumento con emergenza sanitaria. Sen. Messina: "Troppe imprese in pericolo"

“La Relazione annuale del Commissario Antiracket e Antiusura fornisce un quadro coerente a quanto prospettato dalla Commissione Antimafia che, negli scorsi mesi, ha dedicato consistente parte delle sue attività proprio ai pericoli per l’economia reale derivanti dall’emergenza sanitaria. Da un lato riteniamo positivo che quasi 20 milioni di euro siano già stati elargiti dal Comitato di solidarietà delle vittime di estorsioni e usura nei primi 9 mesi dell’anno. Dall'altro non possiamo che rammaricarci per le criticità che ancora permangono nelle procedure e nella vigente disciplina antiusura. Da questi dati primi dati occorre ripartire per rinnovare la materia e rendere i meccanismi antiracket e antiusura più efficaci. L'obiettivo primario deve restare quello di intercettare una platea sempre più ampia di potenziali vittime e dare quindi un sostegno concreto e tempestivo a tutte quelle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che sono più esposti al rischio di estorsioni e usura."

Lo dichiara in una nota la senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina, Componente della Commissione Parlamentare Antimafia, a margine della presentazione della Relazione annuale del Commissario Antiracket e Antiusura, Annapaola Porzio.

“Altro aspetto di fondamentale importanza è quello della sensibilizzazione delle comunità. Come emerge dalle considerazioni del Prefetto Porzio, ancora oggi c'è una scarsa conoscenza di questi fenomeni tra le persone che molto spesso impedisce di individuare come tali, pratiche e atti criminali. In questo campo è ancora più indispensabile fare rete e mantenere saldo il rapporto tra istituzioni, territorio e comunità.”