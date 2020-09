Regionali, i consiglieri Caracciolo e Ciliento ringraziano gli elettori

"Il nostro è stato un percorso intenso ed entusiasmante, siamo pronti a proseguirlo in Regione per rendere sempre più attrattivo il territorio della BAT". I consiglieri regionali del PD Filippo Caracciolo e Debora Ciliento ringraziano gli elettori ed illustrano gli obiettivi da raggiungere nei prossimi 5 anni in consiglio regionale.

"Il nostro - affermano i consiglieri regionali- è un lavoro intenso che si basa sull'ascolto di quelle che sono le istanze della gente ed è proprio tra la gente che ci piace stare: è l'unico modo per comprendere davvero quali siano le necessità del territorio".

"Tante - spiegano i consiglieri regionali - sono le risposte da dare. Opere come il dragaggio del porto di Barletta, la riqualificazione del canale H o il ponte sulla Trani-Andria vanno portate a compimento così come andranno realizzate tutte quelle azioni finalizzate al rilancio dell'agricoltura e del turismo.A tutto questo andrà affiancata una grande attenzione al sociale, un comparto a volte dimenticato ma assolutamente fondamentale".

"La BAT - proseguono Caracciolo e Ciliento - ha bisogno di una forte rappresentanza, siamo certi che il presidente Michele Emiliano farà di tutto per premiare e tutelare un territorio che gli ha concesso un grande consenso".

"Il nostro ringaziamento - concludono i consiglieri regionali - va a tutti coloro i quali ci hanno espresso il proprio sostegno credendo ad una politica sana, corretta e basata solo sulla volontà di far bene al territorio senza distinzioni e campanilismi di alcun tipo".