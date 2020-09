Regionali, sen. Damiani: "Grazie a tutti i candidati di FI, territorio chiede proposte di qualità"

"I risultati definitivi chiudono una tornata elettorale regionale dalla quale, non si può negare, il centrodestra attendeva un forte segnale di cambiamento dai cittadini, dopo 15 anni. Così non è stato e ne prendiamo atto". Il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta l'esito del voto regionale, che ha confermato Michele Emiliano alla guida della Puglia.

"Nella nostra circoscrizione Barletta Andria Trani Forza Italia ha presentato una lista competitiva, di professionisti e amministratori locali che si sono spesi senza riserve in questa campagna elettorale insolita e più difficile che mai. Voglio ringraziarli uno per uno per l'impegno, l'energia e la passione che hanno messo in campo: a partire da Marcello Lanotte, che sfiora le 5 mila preferenze dando dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, della qualità del suo lavoro sul territorio; e poi Antonio Nespoli, Emanuele Tomasicchio, Tonia Pagliaro e Andrea Minervino, che non hanno esitato a raccogliere la sfida e a dare come sempre il meglio.

Una classe dirigente rinnovata, per la quale da oggi in poi la parola d'ordine sarà costruire, partendo da un risultato che testimonia la centralità di Forza Italia, moderata e liberale, nella coalizione. Il nostro territorio, a vocazione imprenditoriale e con eccellenze che, nonostante le difficoltà del periodo, trovano comunque lo slancio per andare avanti e persino migliorarsi, non si lascia più sedurre da forze politiche che propongono assistenzialismo fine a se stesso e qualunquismo ma torna a cercare una rappresentanza riconoscibile per competenza e proposte di qualità. Forza Italia in questo nuovo percorso di costruzione di un'alternativa autorevole e credibile può e deve tornare protagonista".