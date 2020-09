Emiliano, nel suo programma focus su sanità, Xylella ed ex Ilva

Soddisfatto Michele Emiliano, confermato nuovamente alla guida della regione Puglia per i prossimi cinque anni.

Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, alle 11.30, nello spazio antistante l’ingresso della sede del Dipartimento Politiche della Salute, in via Gentile, ha ringraziato la stampa per il lavoro svolto in questi giorni e per essere un costante presidio di democrazia, ricordando anche il giornalista Peppino Caldarola, scomparso pochi giorni fa.

«Lavorare per la Puglia è un onore faticoso – ha proseguito-. Sembrava che dovessimo essere travolti, invece la resistenza che abbiamo opposto, continuando a lavorare, è stata riconosciuta dal popolo pugliese. Ringrazio tutta la gente che ci ha votati, soprattutto chi ha votato Lopalco. Non era facile trasformare un professore in una star di preferenze (14.676 voti nella lista "Con Emiliano", ndr). In questo caso le preferenze sono andate a un "dilettante" della politica: la competenza di Pier Luigi ha avuto un peso. Io e Pier Luigi siamo qui per presiedere la task force Covid; tra poche ore inizia la scuola e siamo a disposizione delle famiglie pugliesi».

Vicino a lui proprio Pierluigi Lopalco, capo della task force sanitaria pugliese nata per affrontare l'emergenza da Covid-19, destinato a essere il nuovo assessore alla Sanità pugliese.

L’epidemiologo, emozionato, ha aggiunto: «Ringrazio i miei concittadini pugliesi, che mi permettono di tornare in questo edificio per fare il mio lavoro. Fra quello che facevo ieri e quello che farò oggi cambierà molto poco. È un momento delicato, abbiamo avuto un incontro con i pediatri per rassicurare genitori e presidi su cosa fare se, come ci aspettiamo, dovesse capitare qualche caso Covid a scuola. La circolazione virale è modesta, ma insistiamo perché tutti i cittadini facciano la nostra parte; noi facciamo la nostra».

Poi il Governatore ha delineato i punti fondamentali del suo programma: azioni più incisive per fronteggiare la Xylella; incentivare un’agricoltura moderna e sostenibile. Rendere il servizio sanitario pugliese un’eccellenza al pari di quello del Nord; dare una svolta decisiva alla questione ex Ilva.