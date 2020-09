Regionali, Tupputi chiude la campagna elettorale: "Abbiamo la squadra per la BAT in Regione"

In caso di elezione, Giuseppe Tupputi ha già pronta una squadra che rappresenta i dieci comuni della Sesta provincia. Una squadra con la quale mettersi al lavoro con un unico obiettivo: lo sviluppo armonico della Bat.

Giovedì sera, al termine della sua campagna elettorale, il candidato al Consiglio regionale pugliese nella lista “Con” a sostegno di Michele Emiliano, ha voluto rimarcare il tema principale della sua candidatura: la Bat deve fare sistema per diventare il fiore all'occhiello della Puglia.

Nel corso della serata, organizzata presso l'Hotel La Terrazza nel rispetto delle norme anti-Covid 19, si sono succeduti inizialmente gli interventi dell'avvocato Oronzo Castellano, dell'ex consigliere provinciale ed ex assessore comunale di Bisceglie Sergio Evangelista, del presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando Giacomo De Michele, dell’assessore all'Edilizia e alle Pari opportunità di Barletta Rosa Tupputi e dell'ex sindaco di Minervino Murge Michele Della Croce.

Nei loro interventi hanno rimarcato l'unicità del progetto politico di Tupputi, caratterizzato dalla competenza e dalla grande determinazione nel voler impegnarsi per il bene dell'intera Sesta provincia pugliese.

Dopo il video che ha ripercorso la sua campagna elettorale, il candidato ha preso la parola ricordando i punti salienti del suo programma, tra cui il sostegno all'Agricoltura, il Progetto di sviluppo integrato del Turismo, il potenziamento del Sistema sanitario e la chiusura del Ciclo dei rifiuti.

«Non sono il figlioccio di qualche padrino, non ho bisogno di onorevoli che sponsorizzino la mia campagna elettorale, io ho bisogno solo di voi - ha detto Tupputi rivolgendosi alla platea -, ho bisogno che voi crediate al nostro progetto, a chi mi ha preceduto sul palco mettendoci la faccia, e che continuerà a farlo anche dopo la campagna elettorale».

E ancora: «Sono convinto che faremo bene, perché in queste settimane ho visto la vostra passione e il vostro coraggio. Nessuno di voi è qui per fare la comparsa. Voi siete qui - ha continuato il candidato al consiglio regionale - perché credete in quello che stiamo facendo, perché credete che questa provincia sia un diamante da far brillare. E ciò può accadere se tutti noi manteniamo il gioco di squadra.Infatti durante la campagna elettorale ho già costruito la squadra che potrebbe rappresentare la nostra provincia in Regione, comune per comune».

«Questo – ha concluso Tupputi - è il mio modo di essere e di pensare, che a prescindere dal risultato elettorale di martedì, non cambierà in alcuna maniera».