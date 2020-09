Regionali, appello al voto del candidato Rocco Dileo (Emiliano Sindaco di Puglia)

"È stata una campagna elettorale lunga, ma ricca di soddisfazioni. Ho incontrato molti volti, ascoltato tante istanze e ho visto speranza negli occhi di ognuno di voi. La speranza che il disegno pugliese di cui siamo tutti protagonisti si completi, perché indietro non si torna.

Adesso ci siamo. Domenica e lunedì dovremo fare scelte da cui dipenderà il nostro futuro, quello della Puglia, quello dei nostri figli.

Io so qual è la scelta migliore per la Puglia dei prossimi 5 anni. Sono certo lo sappiate anche voi", è l'appello al voto del candidato al Consiglio regionale Rocco Dileo, nella lista Emiliano Sindaco di Puglia.

Il videoappello:



