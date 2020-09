Elezioni, arriva il corso online gratuito per i presidenti di seggio

L'ufficio elettorale della Prefettura di Bari e la Regione Puglia hanno organizzato un corso formativo online gratuito per tutti coloro che saranno impegnati nei seggi il 20 e 21 settembre. Costituzione dei seggi, operazioni di voto e scrutinio alcuni degli argomenti trattati per una comoda guida da poter sempre visionare in caso di qualsiasi dubbi.

Ci si può iscrivere al corso al seguente link: https://www.clioedu.it/formazione-presidenti-e-componenti-di-seggio.