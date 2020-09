Regionali, a Barletta il ministro per il Sud Provenzano

Domenica 13 settembre alle ore 18 in via Rizzitelli, 22 a Barletta il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano parteciperà al dibattito sul tema “Coesione sociale e sicurezza partecipata per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno”.

Interverranno: Rosa Cascella (segretario PD Barletta); Pasquale Difazio (segretario provinciale PD BAT); Lorenzo Marchio Rossi (Vice-segretario provinciale PD BAT); Assuntela Messina (Senatrice PD); Giuseppe Tiani (Segretario generale SIAP - Polizia) e Filippo Caracciolo (candidato al consiglio regionale PD). Saluto del presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto.