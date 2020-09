Regionali, Carmine Doronzo presenta la sua candidatura in Puglia Solidale e Verde

"E’ arrivato il momento di presentare le nostre proposte nella Città di Barletta: lo faremo venerdì 11 settembre in via Mura San Cataldo, 12 (presso Oz Bar) alle ore 21, insieme, come abbiamo sempre fatto in tutti questi anni di studio, impegno e condivisione. Abbiamo idee chiare su come cambiare la nostra Provincia all’interno del Consiglio Regionale, nella Lista Puglia Solidale e Verde". Lo annunciano i referenti della lista: "Siamo sempre stati del parere che la politica debba unire e non dividere. Siamo sempre stati di un’altra pasta, dalla parte dei più deboli, nella difesa estenuante del Territorio, della sua storia e delle sue bellezze artistiche e culturali. Dalla parte dei giovani che sono costretti ad andare via per mancanza di opportunità concrete, dei lavoratori e delle lavoratrici che cercano un futuro più certo e dignitoso, dei disoccupati, dei precari e degli anziani e delle persone con disabilità che rappresentano le fasce più deboli della società. Un progetto Politico che parte e nasce dal basso, per tutti coloro che oggi non si sentono sufficientemente rappresentati. Siamo infatti convinti che Carmine Doronzo sia la scelta migliore, giovane, competente e credibile per rappresentare i cittadini della nostra Provincia in Consiglio Regionale, per la Puglia che verrà, più verde e solidale!"