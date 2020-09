Regionali, Italia in comune presenta a Barletta i suoi candidati

"Come presidente provinciale Bat di Italia In comune, il 10 settembre do il benvenuto a Barletta al nostro presidente nazionale Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma". Lo annuncia Grazia Desario, candidata al Consiglio regionale.

"L'incontro, presso La Chicca in via Madonna della Croce 253, sarà l'occasione di presentare, insieme al nostro vice Coordinatore nazionale, Michele Abbaticchio, Sindaco di Bitonto, i candidati al Consiglio Regionale della circoscrizione Bat.: Antonio Nunziante, Mariagrazia Cinquelpalmi, Grazia Desario, Antonio Di Gioia e Ailin Pupo. Verranno presentate le linee programmatiche del Partito Italia in Comune a sostegno del Presidente uscente Michele Emiliano, alle quali, in tempi in cui la politica viene svuotata di contenuti e valori, noi, invece, diamo un’importanza trainante per il rilancio del nostro territorio.

Il mio obiettivo- afferma la candidata al Consiglio Regionale, Grazia Desario, - è portare la Provincia Bat a migliorare la qualità della vita, attualmente al 76°posto della graduatoria su 107 province, e che faccia salti da gigante per quanto concerne la disoccupazione, la scuola, l'ambiente, la sanità, l'agricoltura portando la Bat in una posizione più dignitosa rispetto a quella attuale".



Interverranno Davide Carlucci Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Tommaso Depalma, Sindaco di Giovinazzo e Loredana Lezoche, coordinatrice Donne di Italia in comune.