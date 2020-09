Schittulli incontra Dimiccoli: "Alla Regione c’è bisogno di persone come Franco"

“Stiamo vivendo un periodo che ci impone una riflessione sull'organizzazione della sanità in ambito territoriale e globale. Sulla scorta dell'esperienza della pandemia da Covid dobbiamo concentrare le energie sullo sviluppo della Medicina territoriale. C’è bisogno di uomini, mezzi e strutture e su quest’ultimo fronte sarebbe utilissimo avere alla Regione persone competenti come Franco Dimiccoli, che ho visto all’opera quando, da volontario, ha lavorato alla costruzione del Poliambulatorio della Lilt, ma la sua esperienza in grandi cantieri di ospedali ed altre infrastrutture strategiche come aeroporti e stazioni è molto vasta e quindi è una risorsa davvero molto importante per il nostro territorio”.

Così il noto chirurgo senologo Francesco Schittulli, già presidente della Provincia di Bari e da anni impegnato in politica commenta la candidatura alla Regione dell’ingegnere barlettano Franco Dimiccoli nella lista “Emiliano Sindaco di Puglia”.

Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta ai tumori, ha conosciuto Dimiccoli proprio nell’ambito della Lilt, per l’opera professionale svolta, da volontario, dall’ingegnere e ha voluto incontrarlo per manifestare apprezzamento per la scelta di candidarsi e il suo massimo sostegno.

“Francesco Schittulli è stata una delle persone che mi ha convinto a candidarmi alla Regione”, commenta Dimiccoli, “una delle pochissime a cui ho dato ascolto. Sono onorato della sua stima e della sua amicizia”.

Durante l’incontro hanno parlato delle problematiche sanitarie, necessarie di attenzione. "Abbiamo bisogno di persone che abbiano professionalità da mettere al servizio della comunità e non solo al servizio proprio, come fanno i politici di professione”, ha aggiunto Schittulli. “Abbiamo bisogno di persone come Franco, capaci di mettersi a disposizione di tutti".