​Regionali, "Disability manager: nuovo approccio alla disabilità”: incontro con la candidata M5S

"Disability manager: un nuovo approccio alla disabilità” è il titolo del convegno organizzato da Stefania Doronzo, la giovane non vedente candidata al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle. L'evento si terrà sabato 5 settembre alle ore 17 in piazza castello 1 a Barletta, presso il giardino del "Covo delle Sirene".

"Spiegherò le ragioni per cui questa figura professionale è necessaria a livello regionale per tutelare i diritti di chi versa in una condizione di disabilità" dichiara la Doronzo, che prosegue annunciando i relatori "Ruggiero Quarto, portavoce M5S al Senato, molto sensibile alla tematica che porrà i saluti istituzionali. Nicola Marzano, Vice presidente della Società Italiana Disability Manager, parlerà degli obiettivi della sua associazione. La portavoce deputata Celeste D'Arrando illustrerà il budget di salute per la disabilità mentre Enrica Sabatini, coordinatrice affari interni del M5S, farà un quadro generale delle iniziative a livello nazionale e racconterà la sua esperienza dopo aver fatto approvare da consigliera comunale una mozione sul disability manager."

"L’obiettivo è mettere a disposizione dei disabili - conclude la candidata consigliera - una figura professionale slegata dalla politica che abbia le competenze acquisite attraverso corsi di formazione specifici in modo da risolvere le problematiche legate al nostro stato: è un approccio nuovo al mondo della disabilità che rappresenta davvero la chiave di volta per realizzare la tanto auspicata inclusione sociale, abbattendo ogni tipo di barriera, da quelle architettoniche a quelle culturali, le più difficili da rimuovere”.