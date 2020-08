“Lascia una buona impronta“, anche a Barletta la campagna ecologista di Fratelli d'Italia

Ha fatto tappa anche a Barletta la campagna nazionale ecologista di Fratelli d'Italia “Lascia una buona impronta“, svoltasi ieri mattina presso il Lungomare Pietro Mennea, promossa dal Segretario cittadino di Fdi Stella Mele e dal Co-coordinatore Luigi Rosario Antonucci.

Molti bagnanti hanno consegnato i rifiuti di plastica e vetro raccolti in spiaggia, ricevendo in omaggio un paio di ciabatte infradito targate “Fratelli d’Italia”.

L’iniziativa è stata messa in campo a sostegno dell’ambiente, per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e sensibilizzare al rispetto e alla tutela dello stesso.

Il mare è patrimonio dell’uomo, le spiagge sono un patrimonio per la Puglia e per Barletta, per questo da sempre proponiamo una riflessione su un tema che sembra essere passato di moda, ma che è profondamente attuale: l’inquinamento e l’impatto che l’uomo ha sulla natura. Se ognuno di noi facesse una piccola parte per riciclare, per essere attento all’ambiente, ne gioveremmo tutti e tutti potremmo contribuire nel lasciare ai nostri figli un mondo migliore.