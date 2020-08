Regionali, Ivan Scalfarotto a Barletta Andria e Minervino Murge

Ivan Scalfarotto , candidato presidente alla Regione Puglia, con i candidati al consiglio regionale di Italia Viva nella BAT, incontra lunedì 31 agosto alcune realtà di eccellenza della nostra realtà imprenditoriale.

In mattinata, a Barletta, visita prima all'Antico Mulino a Pietra “Il Fornaio dei Mulini Vecchi” in via dell'Industria, e poi alla Zona merceologica di Via Foggia; nel pomeriggio, a Minervino Murge visita all'azienda vitivinicola Tormaresca Bocca di Lupo, e a Bisceglie incontro con gli operatori della Onlus di assistenza socio-sanitaria EPASS. Infine, alle 18, ad Andria, presso il Bar Olimpia in viale Crispi 27, “Un caffè con Ivan”, con il candidato al consiglio regionale Mario Giorgino e con i candidati al consiglio comunale di Italia Viva a sostegno della candidata sindaco Giovanna Bruno.